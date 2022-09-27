Ardahan Göle'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme iş yeri önünde sohbet ederken yakalanan esnafın kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde, saat 17.43'te de 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerin ardında ilçede artçı sarsıntılar devam ediyor..

Depremden kaçış anı

Yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yeri önünde sohbet eden esnaf depremle birlikte sokağa doğru kaçmaya başladı.

Öte yandan bir iş yerinde devrilen raflarda güvenlik kameralarına yansıdı.

Ardahan'da esnafın deprem sırasında kaçma anı VİDEO