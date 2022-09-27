Petrol
84.47
0.12%
Euro
17.7004
0.06%
Dolar
18.4423
-0.03%
Altın
966.04
0.01%
Borsa
3266
0.17%
Bitcoin
354.350
-0.42%
BTXN Coin
10.33
2.78%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Yağmur 22 C

    Ardahan'da esnafın deprem sırasında kaçma anı

    Ardahan Göle'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme iş yeri önünde sohbet ederken yakalanan esnafın kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 27.09.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 00:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da esnafın deprem sırasında kaçma anı

    AFAD verilerine göre saat 17.08'de Ardahan'ın Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğünde, saat 17.43'te de 4.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

    Depremlerin ardında ilçede artçı sarsıntılar devam ediyor..

    Depremden kaçış anı

    Yaşanan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    İş yeri önünde sohbet eden esnaf depremle birlikte sokağa doğru kaçmaya başladı.

    Öte yandan bir iş yerinde devrilen raflarda güvenlik kameralarına yansıdı.

    Ardahan'da esnafın deprem sırasında kaçma anı VİDEO

    Ardahan da esnafın deprem sırasında kaçma anı #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Patrik Kirill: Ukrayna'da ölen Rus askerleri günahlardan arınacak
    Dünya

    Patrik Kirill: Ukrayna'da ölen Rus askerleri günahlardan arınacak

    Çorum'da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı
    3. Sayfa

    Çorum'da gecekondudan 2 kamyon çöp çıktı

    Görüş Bildir