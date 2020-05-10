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    Ardahan'da lapa lapa kar yağdı

    Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesi Mayıs ayında yeniden beyaza büründü.
    • İHA
    • 10.05.2020 - 06:51
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    Ardahan'da lapa lapa kar yağdı

    Batı’da bahar havası yaşanırken, Doğu’da ise Mayıs ayına rağmen etkili olan kar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

    Ardahan’da 2 gündür etkili olan etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı.

    "İNŞALLAH YOLLAR KAPANMAZ"

    Vatandaşlar, ''Kışın yağmayan kar Mayıs ayında yağdı. inşallah yollar kapanmaz. Lapa lapa yağıyor. Biz kar yağışına alışığız.'' ifadelerini kullandı.

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