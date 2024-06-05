Ardahan’da önündeki araca çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı Ardahan'da seyir halindeki otomobilin önündeki araca çarpma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Ardahan'da henüz sürücüsü belli olmayan 75 AU 132 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nun Kars Caddesi bağlantılı noktasında seyir halindeki araca çarptı.

Otomobil kazanın etkisiyle savruldu

Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan araçlar ise otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazada hafif yaralanan Ramazan Demirhan ve Yusuf Arda Çiftçi, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazanan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin önündeki araca çarptığı anlar görüntülere yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)