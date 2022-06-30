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    Ardahan'da pitbull saldırısına uğrayan at telef oldu

    Ardahan Göle'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at telef oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 30.06.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 05:35
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    Ardahan'da pitbull saldırısına uğrayan at telef oldu

    Öğle saatlerinde Ardahan’ın Göle ilçesinde Salimbey Mahallesi Çermik Sokak'ta Adem Kılıç’a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

    At telef oldu

    Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu. Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken, arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.

    İHA'nın haberine göre, saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.

    Ardahan da pitbull saldırısına uğrayan at telef oldu #1


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