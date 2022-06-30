Ardahan'da pitbull saldırısına uğrayan at telef oldu
Ardahan Göle'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı at telef oldu. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 30.06.2022 - 19:49
- Güncelleme : 01.07.2022 - 05:35
Öğle saatlerinde Ardahan’ın Göle ilçesinde Salimbey Mahallesi Çermik Sokak'ta Adem Kılıç’a ait atlı arabaya koşulu at, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
At telef oldu
Çevredeki vatandaşların korkudan yaklaşamadığı saldırıda at telef oldu. Evde bağlı olan köpeğin sahibi uyurken bağını koparıp dışarı çıktığı öğrenilirken, arabaya bağlı atın çırpınışları yürek burktu.
İHA'nın haberine göre, saldırgan köpek uzman ekiplerce alınarak Kars Hayvan barınağına gönderildi.