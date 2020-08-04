Sağanak yağış sonrası sel sularına kapılan dana, yaklaşık üç yüz metre boyunca sürüklendikten sonra kıyıya çıkarak kurtuldu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde, bayram boyunca etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı nedeniyle birçok evde hasar oluştu.

İlçedeki Tellioğlu köyünde ise sağanak sebebiyle bazı besiciler, hayvanlarını otlattıkları meralardan ahırlarına götürmek için dönüşe geçti.

SELE KAPILAN DANA SÜRÜKLENDİ

Dönüş yolunda sel suları ve sağanak sebebiyle debisi yükselen dereden karşıya geçen sürüdeki hayvanlardan biri akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan dananın yaşadığı zor anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Dana, 300 metre sürüklendikten sonra dere kenarına yaklaşınca dengesini sağlayarak kıyıya çıktı.

Sürüdeki diğer hayvanlar da akıntıya kapılmadan karşıya geçti.

Ardahan'da sele kapılan dana kamerada ViDEO