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    Ardahan'da sınır kapılarında 349 kilogram kaçak bal ele geçti

    Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Sınır Kapısı’nda, gümrük kaçağı 349 kilogram bal ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 18:02
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    Ardahan'da sınır kapılarında 349 kilogram kaçak bal ele geçti

    Ardahan’da Posof Türkgözü Sınıp Kapısı’nda, bir tırda yapılan aramada, yakıt deposunun bulunduğu bölmede yurda kaçak yolla sokulmaya çalışılan 200 kilo bal ele geçti, sürücü gözaltına alındı.

    Aktaş sınır kapısında da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen tırda şüphe üzerine arama yaptı.

    TOPLAM 349 KİLOGRAM KAÇAK BAL ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerce X-Ray cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada, aracın dorsesindeki petlere doldurulmuş 149 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirdi.

    Gözaltına alınan tır sürücüleri hakkında işlem başlatıldı.

    Ardahan'da sınır kapılarında 349 kilogram kaçak bal ele geçti VİDEO

    Ardahan da sınır kapılarında 349 kilogram kaçak bal ele geçti #1

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