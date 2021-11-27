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    Ardahan'da sis görüş mesafesini etkiledi

    Kentte kar yağışının artmasıyla beraber kendini gösteren sis bulutları, sürücülerin görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.
    • İHA
    • 27.11.2021 - 06:21
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 06:28
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    Ardahan'da sis görüş mesafesini etkiledi

    Ardahan'da etkisini artırmaya başlayan kar yağışı, sis bulutlarını beraberinde getirdi.

    Geç saatlerde şehirde kendini gösteren sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

    GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ

    Kent genelinde etkili olan siste, görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

    Şehrin bazı yerlerini tamamen kaplayan sis, seyir halinde olan araçlara ilerlemekte zorluk yaşatarak, ilerlemekte güçlük çektirdi.

    Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

    Ardahan'da sis görüş mesafesini etkiledi VİDEO

    Ardahan da sis görüş mesafesini etkiledi #1

    Ardahan da sis görüş mesafesini etkiledi #2

    Ardahan da sis görüş mesafesini etkiledi #3

    Ardahan da sis görüş mesafesini etkiledi #4

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