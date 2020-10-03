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    Ardahan’da tarlada bulduğu taşın incelenmesini istedi

    Tarlasını sürerken bulduğu siyah taşın gök taşı olduğunu iddia eden çiftçi, incelenmesi talebinde bulundu.
    • İHA
    • 03.10.2020 - 17:05
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 17:05
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    Ardahan’da tarlada bulduğu taşın incelenmesini istedi

    Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde patates tarlasında düzeltme yapan Güven Kılıç (33), düzeltme yaptığı malzemenin bir cisme değip, parladığını fark etti.

    Kılıç, traktöründen inerek parlayan taşın yanına geldi.

    Bulduğu taşın çok sıcak olduğunu söyleyen Güven Kılıç, “Parlayan taşı bulduğumda çok sıcaktı. İçme suyu olarak yanımda getirdiğim suyu taşa döktüm. Buharlaşmaya başlayan taşın uzun bir süre soğumasını bekledim. 15-20 dakika sonra elime alıp eve götürdüm. Evde inceleme yaptıktan sonra bunun ‘gök taşı’ olduğunu iddia ediyorum ve bu ‘gök taşının’ incelenmesini istiyorum” dedi.

    Ardahan’da tarlada bulduğu taşın incelenmesini istedi #1

    MIKNATISI KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE TUTUYOR

    Taşın parıldaması ve ışık saçmasından göktaşı olabileceğini düşünen Kılıç, mıknatısı kuvvetli bir şekilde tuttuğunu söyledi.

    Kılıç, “Bulduğumda ‘gök taşı’ parlıyordu. Soğumasını bekledikten sonra elime alarak yüzeyini silmeye başladım. Silip temizledikten sonra üzerinde oksitlenme ve antipas atmaya başladı. Bunun ilk etapta ne olduğunu bilemedim fakat ‘gök taşı’ olduğunu anladığımda mıknatıs ile sade bir deneme yaptım. Mıknatıs uzaktan da olsa taşı tutuyor” şeklinde konuştu.

    Ardahan’da tarlada bulduğu taşın incelenmesini istedi #2

    Ardahan’da tarlada bulduğu taşın incelenmesini istedi #3

    Ardahan’da tarlada bulduğu taşın incelenmesini istedi #4

    Ardahan’da tarlada bulduğu taşın incelenmesini istedi #5

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