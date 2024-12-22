Ardahan'da tipi yolları kapattı! Karla mücadele sürüyor

AA

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında tipi etkili olmuştu.

Ardahan'da tipinin etkisini kaybettiği kara yollarında karla mücadele çalışmaları başlatıldı.

Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında etkisini kaybeden tipinin ardından karla mücadele için ekipler görev başında.

KAR VE TİPİ ULAŞIMI AKSATTI

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda yer yer aksamalara neden oluyor.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi ile Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde Karayolları 183. Şube Şefliğine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmasına başlandı.

7 ARAÇLIK EKİP YOLLARI GENİŞLETİYOR

Çalışmalarını Sahara Geçidi ile Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştıran 7 araçlık ekip, yollarda genişletme çalışması yaptı.

BUZLANMA UYARISI

Ekipler, çalışmanın yapıldığı noktalarda yoğun buzlanma olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.