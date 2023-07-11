Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı
İHA

Ardahan'da Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, Tuna Kara idaresindeki 14 EB 460 plakalı çekici üstündeki ekskavatör, iş makinesinin üzerine düştü.

Trafik aksadı

Kazada, tır sürücüsü ile Seydi Aydoğar yaralandı. Yolda kısa süreliğine trafik aksadı.

Yaralılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı

Yaralılar hastane kaldırıldı

Aynı yolun Posof ilçe çıkışı 3'üncü kilometresinde Gazi Açıkgöz'ün kullandığı 75 AS 057 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Sürücü Açıkgöz Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.