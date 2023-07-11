Ardahan'da trafik kazası: 3 yaralı

İHA
Ardahan'da Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda, Tuna Kara idaresindeki 14 EB 460 plakalı çekici üstündeki ekskavatör, iş makinesinin üzerine düştü.
Trafik aksadı
Kazada, tır sürücüsü ile Seydi Aydoğar yaralandı. Yolda kısa süreliğine trafik aksadı.
Yaralılar Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar hastane kaldırıldı
Aynı yolun Posof ilçe çıkışı 3'üncü kilometresinde Gazi Açıkgöz'ün kullandığı 75 AS 057 plakalı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücü Açıkgöz Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.