Ardahan’da trafik kazası: 4 yaralı Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA

Ardahan merkez Kongre Caddesi'nde Balıkçı Kavşağı'nda, henüz sürücüleri belirlenemeyen 75 AAD 700 plakalı otomobil ile 47 DE 939 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar tedavi altına alındı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye gelen ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati

tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)