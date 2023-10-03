Ardahan'da Ulgar Geçidi'nde sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü Ardahan-Posof kara yolunda gece saatlerinde etkili olan yoğun sis bulutu sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Ardahan'da son günlerde etkili olan yağmur yağışı sonrasında sis bulutu etkisini gösterdi. Görüş mesafesi 5 metreye düştü Yaşanan sis nedeniyle ortaya çıkan, görüş açısının 5 metreye kadar düştüğü yolda sürücüler sis lambalarını ve dörtlülerini yakarak zorlukla ilerleyebildi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Ulgar Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda yetkililer tarafından uyarılıyor. "Sis bulutu yolu tamamen kaplamış" Sürücülerden Hüseyin Biçer, "Şu anda Posof Ulgar Dağı'ndan Ardahan'a doğru yol almaktayız. İlerlediğimiz yolda sis bulutu yolu tamamen kaplamış. Hava sıcaklığı eksi derecede. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düşmüş durumda" dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)