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    Ardeşen’de orman yangını

    Rize'nin Ardeşen ilçesinde Afyon Baba Dağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 00:36
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    Ardeşen’de orman yangını

    Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi Afyon Baba Dağı’nda ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

    Beraberinde Rize İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Önder ile Cumali Hakyemez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Murat Namlı ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Ardeşen Kaymakamı Ekrem Çeçen, ilk müdahalenin özel idare ekiplerince yapıldığını ifade etti.

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    RÜZGARA KARŞI KONTROL ETME MÜCADELESİ

    Çeçen, "Şu an Kaçkar İtfaiye Birliği, Ardeşen Belediyesi, Pazar Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve Trabzon Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerimiz, rüzgarın da etkisi ile yayılan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Gece saatlerinde rüzgar beklentisi var. Amacımız yangını en kısa sürede kontrol altına almak" dedi.

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