Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, kazada ölen arkadaşları Ramazan Akgüneş’in yaptığı 30 metrekarelik ahşap evi, 'anısı var' diyerek 7 kilometre taşıdı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde kerestecilik yapan 47 yaşındaki Ramazan Akgüneş, yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Volkan Çelik ve Yılmaz Aydın, arkadaşları Akgüneş’in yaptığı 30 metrekarelik 2 katlı ahşap evi, anısı olduğu belirterek taşımak istedi.

İLK ETAPTA OLMADI

Domaniç Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden taşıma izni alan 2 arkadaşın, kamyon ve iş makinesiyle taşıma girişimleri ilk etapta sonuçsuz kaldı.

Arkadaşlarının anısı için ahşap evi taşıdılar ViDEO

7 KİLOMETREYİ 4 SAATTE GİTTİLER

Çevre yolundan taşıma yaptıkları sırada üst geçide takılan ahşap ev, ilçe merkezinden geçirildi. Çevre sakinlerinin şaşkınlıkla izlediği çalışmalarda 7 kilometrelik yol, 4 saatte aşıldı.

"ÜRETİCİLERE İSTİHDAM YARATACAĞIZ"

Ahşap ev, uzun uğraşlar sonucu tarihi Mızıkçamı Tabiat Anıtı’nın bulunduğu Domurköy kavşağına konuldu. Kendi ekili tarlasına ahşap evi koyan Volkan Çelik, önüne çay bahçesi ve organik pazar açmayı planladıklarını belirterek, “Burada anıtsal bir mekan ve üreticilere istihdam olacak imkan yaratacağız.” dedi.