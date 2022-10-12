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    Arnavutköy'de 2 kişi, savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

    İstanbul Arnavutköy'de kaza yapan ve ardından savrulan bir aracın altında kalmaktan son anda kurtulan 2 kişi, adeta ölümle burun buruna geldi.
    • 12.10.2022 - 19:24
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 19:31
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    Arnavutköy'de 2 kişi, savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Dün öğle saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olayda, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile ara sokaktan caddeye bağlanan başka bir araç kaza yaptı.

    Kıl payı kurtuldular

    Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri cadde üzerinde yürüyen 2 kişinin üzerine doğru hızla savruldu. 2 kişi savrulan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Kaza maddi hasarla atlatılırken, yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Arnavutköy'de 2 kişi, savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    Arnavutköy de 2 kişi, savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    Arnavutköy de 2 kişi, savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu #2


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