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    Arnavutköy'de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma

    İstanbul Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonunda yaşanan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada, 4 kişi gözaltına alındı.
    • 12.05.2022 - 18:14
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    Arnavutköy'de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi'nde faaliyette olmayan bir akaryakıt istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında, 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmada silahlar çekildi

    Uzun süre devam eden tartışmada silahlar çekildi. Olayda, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

    Kaçan 4 kişi yakalandı

    DHA'nın haberine göre, polisin çalışmaları sonunda silahlı saldırganlar kısa sürede yakalandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olay sonrası polisin incelemeleri devam ediyor.

    Çatışma ve sonrasında yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #1

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #2

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #3

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #4

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #5

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #6

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #7

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #8

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #9

    Arnavutköy de akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma #10


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