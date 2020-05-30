Arnavutköy'de, apartmandan 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı

Yanında getirdiği çöp poşetine bütün dairelerin önündeki ayakkabıları dolduran hırsız, çöp atıyormuş gibi apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, apartman sakini gibi binaya giren bir hırsız, bütün dairelerin önünde bulunan ayakkabıları tek tek topladı.

2 BİN LİRALIK AYAKKABILARI ÇALIP KAÇTI

Ayakkabıları yanında getirdiği çöp poşetinin içine dolduran hırsız, hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayarak apartmandan çıkıp kaçtı. Apartmandan çöp atıyormuş gibi çıkan hırsız yaklaşık 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı.

Apartmandan 2 bin TL’lik ayakkabı çaldı

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Çalınan ayakkabılar ile ilgili apartman sakinleri ise durumu fark ettikten sonra Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar ve incelenen güvenlik kamerası görüntüleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.