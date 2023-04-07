Arnavutköy'de bir kişi, iş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı
DHA

İstanbul'da yaşanılan vahşi saldırı, kameralara yansıdı..

3 Nisan Pazartesi günü ilçesi Hadımköy mevkiinde meydana gelen olayda M.H., aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti.

Önce darbetti sonra bıçakla yaraladı

Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darbetti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı.

Ayhan Ö., polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi.

Hayati tehlikesi bulunuyor

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Tutuklandı

Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Ö'yü bıçaklayan iki kişiden M.H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.H çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de iş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı #1
Arnavutköy'de iş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı #2
Arnavutköy'de iş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı #3