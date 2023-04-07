Arnavutköy'de bir kişi, iş arkadaşını sokak ortasında bıçakladı İstanbul Arnavutköy'de aynı fabrikada çalıştığı ve husumetli olduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önüne kesen M.H. ve yanındaki S.H., Ayhan Ö.'ye sokak ortasında saldırdı.

DHA İstanbul'da yaşanılan vahşi saldırı, kameralara yansıdı.. 3 Nisan Pazartesi günü Arnavutköy ilçesi Hadımköy mevkiinde meydana gelen olayda M.H., aynı fabrikada çalıştığı ve arasında husumet bulunduğu arkadaşı Ayhan Ö.'nün iş çıkışı otomobille önünü kesti. Önce darbetti sonra bıçakla yaraladı Otomobilden inen M.H. ve yanındaki S.H. , Ayhan Ö.'yü yumruk tekme ve sopalarla darbetti. Bir süre sonra M.H. yanındaki bıçakla Ayhan Ö'yü yaraladı. Ayhan Ö. ağır yaralanırken, M.H ve S.H. olay yerinden kaçtı. Ayhan Ö., polisi ve sağlık ekiplerini arayarak yaralandığını söyledi. Hayati tehlikesi bulunuyor Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı anları ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Tutuklandı Olay sonrası harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ayhan Ö'yü bıçaklayan iki kişiden M.H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. M.H çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.