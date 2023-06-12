İHA
Kadına yönelik şiddetin adresi bu kez İstanbul oldu…
Gece saatlerinde Arnavutköy'de yaşanılan olayda, hafif ticari bir araç sokak ortasında durdu.
Araçtan inen sürücü, yanında bulunan kadının kapısını açarak darbetmeye başladı. Kadını bir süre döven şahıs, daha sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı.
"Yalvarırım bırak" diyerek yardım istedi
Sesleri duyan mahalle sakini ise cep telefonuyla yaşanılan olayı anbean kaydetti.
Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde kadının “Yalvarırım bırak” diyerek yardım istediği duyuldu..