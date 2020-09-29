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    Arnavutköy'de cami minaresine yıldırım düştü

    Arnavutköy'de bir caminin minaresine yıldırım isabet edince, minarenin alemi koptu.
    • DHA
    • 29.09.2020 - 15:05
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    Arnavutköy'de cami minaresine yıldırım düştü

    İstanbul'un çeşitli ilçelerinde aniden bastıran sağanak  ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    MİRANENİN ALEMİ KOPTU

    Ümraniye Haraçcı Mahallesi'nde bulunan bir caminin minaresine ise yıldırım düştü. Minarenin alem bölümü yerinden koptu. Olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

    Öte yandan Arnavutköy'de bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri de sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı.

    Arnavutköy de cami minaresine yıldırım düştü #1

    Arnavutköy de cami minaresine yıldırım düştü #2

    Arnavutköy de cami minaresine yıldırım düştü #3

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