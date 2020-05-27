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    Arnavutköy'de drone'dan kaçanlar

    Sokağa çıkma yasağının son günü, bazı vatandaşlar yasağı hiçe sayarak piknik yapıp top oynadı. Kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait sanan vatandaşların kaçışma anları, havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 12:36
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    Arnavutköy'de drone'dan kaçanlar

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlar, dışarı çıkıp piknik yaptı ve top oynadı.

    İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kurdukları sahada çocuklarıyla voleybol oynayan aileler, kendilerini görüntüleyen drone'u polise ait zannetti.

    EŞYALARINI ALIP, KAÇTILAR

    Bunun üzerine piknik için serdikleri kilimleri toplayıp eşyalarını alan ebeveynler, bölgeden ayrıldı.

    Kaçış anı havadan görüntülendi.

    Arnavutköy'de drone'dan kaçanlar VİDEO

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