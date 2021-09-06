Euro
9.893
-0.01%
Dolar
8.3109
0.08%
Altın
488.55
0.08%
Borsa
1.469
-0.71%
Bitcoin
424.510
2.97%
EXEN Coin
26.52
6.63%
22ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 22 C

    Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı

    Arnavutköy'de 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısında yangın çıktı.
    • DHA
    • 06.09.2021 - 01:49
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 01:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı

    Arnavutköy, Hadımköy  Dr. Mithat Martı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    SÖNDÜRME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

    Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanıgını söndürme çalışması sürüyor.

    Arnavutköy de fabrikada yangın çıktı #1

    Arnavutköy de fabrikada yangın çıktı #2

    Arnavutköy de fabrikada yangın çıktı #3

    Arnavutköy de fabrikada yangın çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir