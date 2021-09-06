Arnavutköy'de fabrikada yangın çıktı

Arnavutköy'de 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısında yangın çıktı.

Arnavutköy, Hadımköy Dr. Mithat Martı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Çatının alev alev yandığını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanıgını söndürme çalışması sürüyor.