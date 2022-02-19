Arnavutköy'de İETT'nin arkasına takılan patenli gencin tehlikeli yolculuğu
Arnavutköy'de İETT durağının arkasına takılarak ilerleyen patenli genç telefonla oynadı, müzik dinledi, düşme tehlikesi geçirdi.
- İHA
- 19.02.2022 - 17:12
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde İETT otobüsünün arkasından tutunarak seyahat eden patenli genç otobüs durağa yanaştığı esnada telefonla oynadı, müzik dinledi.
DÜŞME TEHLİKESİ GEÇİRDİ
Otobüsün geçtiği rögar kapağına takılan genç, düşme tehlikesi geçirse de yaptığı tehlikeli davranıştan vazgeçmedi.
Gencin rahat tavırları başka bir aracın sürücüsünün cep telefonuyla kaydedildi.