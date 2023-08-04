Arnavutköy'de iş yerinden vantilatör çalınan esnaf: Bunların hepsi sıcaktan Arnavutköy’de bir ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestiren hırsız sokakta birkaç tur attıktan sonra cihazı çaldı. İş yeri sahibi, ürünün eksik olduğunu fark ettikten sonra hırsızı güvenlik kameralarından izledi.

İHA

İstanbul’da etkili olan hava sıcaklığı nedeniyle zaman zaman termometreler 40 dereceyi gösteriyor.

Bazı vatandaşlar serinlemek için klima bazı vatandaşlar ise vantilatör alıyor.

Arnavutköy’de ise sıcaktan bunalan bir hırsız ambalaj dükkanının önünde sergilenen vantilatörü gözüne kestirerek, sokakta bir kaç kez tur attı.

Etrafı kolaçan eden hırsız vantilatörü çalarak kaçtı.

Vantilatör hırsızından şikayetçi olmadı

Dükkan kapatırken ürününün eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi Vedat Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hırsızlığın gerçekleştiğini fark etti.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle hem satış konusunda kolaylık sağlayan hem de serinlemek isteyen hırsızlar vantilatörlere yöneldi.

Öte yandan esnafın hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Bunlar hep sıcaktan, normal sıcaklıklar yaşamıyoruz”

Duruma tepki gösteren işletmeci Vedat Özen, şu ifadeleri kullandı: