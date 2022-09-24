Arnavutköy’de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı

İstanbul Arnavutköy'de kaza yapan servis aracı, çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, tedavi altına alındı.

Akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca yolunda meydana gelen olayda, servis minibüsü ve hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Kaldırımdaki öğrenciye çarptı

Minibüs, o esnada kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov’a (27) çarptı.

Daha sonra servis aracı yol kenarında ağaçlık alanda bulunan metruk binaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.













