Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.636
1.62%
BTXN Coin
9.17
11.82%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Arnavutköy’de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı

    İstanbul Arnavutköy'de kaza yapan servis aracı, çarpmanın etkisiyle savrularak kaldırımdaki üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov'a çarptı. Ağır yaralanan öğrenci, tedavi altına alındı.
    • 24.09.2022 - 22:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca yolunda meydana gelen olayda, servis minibüsü ve hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kaldırıma çıktı.

    Kaldırımdaki öğrenciye çarptı

    Minibüs, o esnada kaldırımda yürüyen üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov’a (27) çarptı.

    Daha sonra servis aracı yol kenarında ağaçlık alanda bulunan metruk binaya çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre, ağır yaralanan üniversite öğrencisi Alijan Pırnepesov, hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Arnavutköy’de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı #1

    Arnavutköy’de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı #2

    Arnavutköy’de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı #3

    Arnavutköy’de kaza yapan servis aracı kaldırımda yürüyen öğrenciye çarptı #4


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    MasterChef Türkiye 80. bölüm fragmanı! MasterClass oyununu kim kazanacak?
    Medya

    MasterChef Türkiye 80. bölüm fragmanı! MasterClass oyununu kim kazanacak?

    Renault'dan yeni elektrikli ticari araç: Trafic Van E-Tech
    Otomobil

    Renault'dan yeni elektrikli ticari araç: Trafic Van E-Tech

    Görüş Bildir