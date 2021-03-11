Euro
8.9617
0.06%
Dolar
7.495
-0.13%
Altın
416
0.06%
Borsa
1.565
1.02%
Bitcoin
422.978
2.95%
EXEN Coin
15.40
-2.46%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında yangın 

    Arnavutköy'de gece saatlerinde kozmetik ürünleri üreten fabrikanın laboratuvar bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
    • DHA
    • 11.03.2021 - 02:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de kozmetik fabrikasında yangın 

     

    Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünlerinin üretildiği fabrikada gece saat 22.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    Edinilen bilgiye göre, Hamit Kaplan Sokak'ta bulunan fabrikanın laboratuvar bölümünden dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Arnavutköy de kozmetik fabrikasında yangın  #1

    CAN KAYBI YAŞANMADI, MADDİ HASAR OLUŞTU

    Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık görevlileri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikanın laboratuvar bölümünde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Arnavutköy de kozmetik fabrikasında yangın  #2

    Arnavutköy de kozmetik fabrikasında yangın  #3

    Arnavutköy de kozmetik fabrikasında yangın  #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir