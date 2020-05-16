- En Son Haber
- İç Haber
- Arnavutköy'de mandaların serinleme anı
Arnavutköy'de mandaların serinleme anı
Arnavutköy'de mandaların suda serinlediği anlar Afrika'yı aratmadı. Su ve çamuru çok seven mandalar, adeta oyun oynayarak sıcak havada suyun keyfini çıkardı.
- İHA
- 16.05.2020 - 09:59
İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir gölette mandaların suya girip serinlediği anlar, belgeselleri aratmadı.
Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri, Arnavutköy’de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.
'AFRİKA SAVANASI' GİBİ
İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların, mutlu oldukları gözlemlendi.
Bu manzara akıllara ‘Afrika Savanası’nı getirdi.