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    Arnavutköy'de mandaların serinleme anı

    Arnavutköy'de mandaların suda serinlediği anlar Afrika'yı aratmadı. Su ve çamuru çok seven mandalar, adeta oyun oynayarak sıcak havada suyun keyfini çıkardı.
    • İHA
    • 16.05.2020 - 09:59
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    Arnavutköy'de mandaların serinleme anı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir gölette mandaların suya girip serinlediği anlar, belgeselleri aratmadı.

    Kış aylarını ahırlarda geçiren, ilkbaharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla meralara salınmaya başlanan manda sürüleri, Arnavutköy’de bulunan bir gölette suyun keyfini çıkardı.

    'AFRİKA SAVANASI' GİBİ

    İstanbul'da hava sıcaklığının artması ile kendilerini suya bırakan mandaların, mutlu oldukları gözlemlendi.

    Bu manzara akıllara ‘Afrika Savanası’nı getirdi.

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