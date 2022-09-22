Arnavutköy'de park yeri kavgası: 1 ağır yaralı

İstanbul Arnavutköy'de park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

16 Eylül günü Haraççı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Umur D. ile Ahmet B.K. arasında park yeri meselesi nedeniyle tartışma yaşandı.

Bıçakla yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Umur D., bıçakla Ahmet B.K. ve babasına saldırdı. Kavgada Ahmet B.K., karnına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tutuklandı

İHA'nın haberine göre, hayati tehlikesi bulunan Ahmet B.K., daha sonra Zeytinburnu Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan Umur D. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.