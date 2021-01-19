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    Arnavutköy'de tamirhanede pitbull paniği

    Arnavutköy’de bir oto tamir dükkanına aniden giren pitbull, dükkan çalışanlarını korkuttu.
    • REUTERS
    • 19.01.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 10:09
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    Arnavutköy'de tamirhanede pitbull paniği

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana gelen olayda pitbull cinsi  köpek, bir anda oto tamirhanesine girdi.

    Köpeği gören tamirhane çalışanları, korkarak sağa sola kaçıştı. Daha sonra işçiler, dükkandan ayrılmayan pitbullu çıkarmaya çalıştı.

    Tamirhaneden çıksa da çevresinden ayrılmayan pitbull, yoldan geçen pitbull sahibi başka bir vatandaş tarafından bağlandı.

    İBB'Yİ ARADI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) arayarak yardım isteyen işçiler, "Birinizi ısırmadan alamayız." cevabını alınca son çare olarak köpeği çekiciye bindirip, hayvan barınağına götürdü.

    Arnavutköy de tamirhanede pitbull paniği #1

    "BAĞLAYAN ARKADAŞIN ELİNİ ISIRDI"

    Köpeğin bir anda kapıdan içeri girdiğini söyleyen bir işçi, “Sobayı falan yıktı. Sonra arkadaşımızın biri buraya bağlamaya çalıştı. Onun elini ısırdı, ipi kopardı. Sokaktan geçen bir çocuk sağ olsun pitbullu varmış. O tuttu, biz bağladık. Böyle duruyor gördüğün gibi. Sabahtan beri buralarda, kapıdan ayrılmıyor. Sahibi de var herhalde tasması var ama durum göründüğü gibi.” ifadelerini kullandı.

    Tamirhanede pitbull paniği VİDEO

    Arnavutköy de tamirhanede pitbull paniği #2

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