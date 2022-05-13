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    Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası

    İstanbul Arnavutköy'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu.
    • 13.05.2022 - 18:22
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:56
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    Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler, yol verme yüzünden tartıştı.

    Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı

    Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. İki otomobilde bulunan kişiler, araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.

    İHA'da yer alan habere göre, kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası VİDEO

    Arnavutköy de tekmeli yumruklu yol verme kavgası #1


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