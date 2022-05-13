Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası
İstanbul Arnavutköy'de iki sürücü arasındaki yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu.
- 13.05.2022 - 18:22
- Güncelleme : 13.05.2022 - 18:56
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler, yol verme yüzünden tartıştı.
Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı
Bir süre sonra tartışma kavgaya dönüştü. İki otomobilde bulunan kişiler, araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı.
İHA'da yer alan habere göre, kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy'de tekmeli yumruklu yol verme kavgası VİDEO