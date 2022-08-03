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    Arnavutköy'de video çekmek için minibüsün üstünde yolculuk yaptı

    İzlenmek ve beğeni almak için minibüsün üstünde kilometrelerce yolculuk yapan genç, tehlikeli yolculuğunu cep telefonuyla kaydetti.
    • 03.08.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 11:59
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    Arnavutköy'de video çekmek için minibüsün üstünde yolculuk yaptı

    Sosyal medya uğruna canını hiçe saydı.

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı.

    Sosyal medyada paylaşmak amacıyla minibüsün üstüne çıkan genç, o anları videoya çekmeye başladı.

    Korku ve şaşkınlıkla izlediler

    Kilometrelerce yolculuk yapan kimliği belirsiz kişinin, zaman zaman elektrik tellerine yaklaştığı görüldü.

    Genci minibüsün üstüne gören vatandaşlar, korku ve şaşkınlıkla o anları izledi.

    Arnavutköy de video çekmek için minibüsün üstünde yolculuk yaptı #1

    Camdan atlayarak kaçtı

    Yolculuğun sonunda minibüs şoförün tepkisiyle karşılaşan şahıs, yürekleri ağza getirdi.

    Şoför tarafından araca bindirilen genç, bir süre sonra camdan atlayarak kaçtı.

    Daha önce de minibüsün üstünde yolculuk yaptığı öğrenildi

    Tehlikeye davetiye çıkaran genç çocuk, korku dolu yolculuğunu sosyal medyada paylaştı.

    İHA'nın aktarımına göre; öte yandan gencin, daha önce yine sosyal medya için metrobüsün üzerinde yolculuk yaptığı öğrenildi.

    Arnavutköy de video çekmek için minibüsün üstünde yolculuk yaptı #2


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