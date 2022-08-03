Arnavutköy'de video çekmek için minibüsün üstünde yolculuk yaptı
- 03.08.2022 - 11:53
- Güncelleme : 03.08.2022 - 11:59
Sosyal medya uğruna canını hiçe saydı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı.
Sosyal medyada paylaşmak amacıyla minibüsün üstüne çıkan genç, o anları videoya çekmeye başladı.
Korku ve şaşkınlıkla izlediler
Kilometrelerce yolculuk yapan kimliği belirsiz kişinin, zaman zaman elektrik tellerine yaklaştığı görüldü.
Genci minibüsün üstüne gören vatandaşlar, korku ve şaşkınlıkla o anları izledi.
Camdan atlayarak kaçtı
Yolculuğun sonunda minibüs şoförün tepkisiyle karşılaşan şahıs, yürekleri ağza getirdi.
Şoför tarafından araca bindirilen genç, bir süre sonra camdan atlayarak kaçtı.
Daha önce de minibüsün üstünde yolculuk yaptığı öğrenildi
Tehlikeye davetiye çıkaran genç çocuk, korku dolu yolculuğunu sosyal medyada paylaştı.
İHA'nın aktarımına göre; öte yandan gencin, daha önce yine sosyal medya için metrobüsün üzerinde yolculuk yaptığı öğrenildi.