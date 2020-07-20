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- Arnavutköy'de vince iş makinesi takıp çatıya çıkardılar
Arnavutköy'de vince iş makinesi takıp çatıya çıkardılar
- DHA
- 20.07.2020 - 11:46
Arnavutköy'de, 5 katlı bir bina için yıkım çalışması başlatıldı.
Binanın yıkım çalışmaları için başvurulan yöntem, görebleri hayrete düşürdü.
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir vince iş makinesi bağlandığı görüldü.
OPERATÖR KORKUTTU
Vince asılı halde bekletilen kepçenin operatörü, elindeki balyozla çatıdaki beton ve kiremitleri kırdı.
Arnavutköy'de vince iş makinesi takıp çatıya çıkardılar - VİDEO
OLAY ANI KAMERADA
Görüntülerin devamında giçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor.
Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.