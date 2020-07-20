5 katlı bir binanın yıkımı için getirilen vince bağlı iş makinesinin çatıya çıkarılması, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Arnavutköy'de, 5 katlı bir bina için yıkım çalışması başlatıldı.

Binanın yıkım çalışmaları için başvurulan yöntem, görebleri hayrete düşürdü.

Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, bir vince iş makinesi bağlandığı görüldü.

OPERATÖR KORKUTTU

Vince asılı halde bekletilen kepçenin operatörü, elindeki balyozla çatıdaki beton ve kiremitleri kırdı.

Arnavutköy'de vince iş makinesi takıp çatıya çıkardılar - VİDEO



OLAY ANI KAMERADA

Görüntülerin devamında giçbir önlem almadan operatörün balyozla beton ve kiremidi kırarak yaptığı yere kepçe yerleştiriliyor. Operatör, bir süre yıkım çalışması yaptıktan sonra kepçeyi olduğu yere bırakıyor.

Tehlikeye aldırmayan operatör, vinçteki halata asılıp çatıdan aşağı indiriliyor. Yıkım sırasında sokaktan geçenlerin de olduğu ve buna dönük herhangi bir önlemin alınmadığı da kameraya yansıyor.

































