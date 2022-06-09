Arnavutköy'de yangında can pazarı: Bebeği atmaya çalıştı

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısında çıkan yangında bir bina sakininin birkaç aylık bebeğini balkondan atarak kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı.

Saat 20.30’da İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Selvili Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle bina kısa sürede dumanla doldu. Binada oturanlar, dumanla dolan merdivenlerden dışarı çıkamayınca panikle evlerinin balkonlarına çıktı.

Can pazarının yaşandığı dakikalarda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde evlerinin balkonunda kurtarılmayı bekleyen bina sakinlerinden bazıları önce atlamaya çalıştı, sonra atlamaktan vazgeçti.

Bebeğini kurtarmak için balkondan atmaya çalıştı

DHA'nın haberine göre, bir vatandaş ise henüz birkaç aylık olan bebeğini, sokakta halı açan vatandaşlara doğru atmak için balkondan sarkıttı. Dehşete düşüren görüntüler, vatandaşın bebeği geri balkona çekmesiyle son buldu.

İtfaiye çoğu çocuk 20 kişiyi kurtardı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan çoğu çocuk olmak üzere 20 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



































