Arthur Masuaku: Daha iyi futbolla oynamalıyız Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Arthur Masuaku, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü tek golle yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda kötüydük"

Masuaku karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Lige iyi başladık. Dürüst olmak gerekirse takım olarak ilk yarıda kötüydük. İkinci yarıda tehlikeler yarattık. Lige doğru yolda başladık. Perşembe maçımız var, umarım daha iyi bir futbolla o maçı kazanacağız." sözlerini kullandı.

"Daha iyi bir futbolla oynamamız gerekiyor"

Siyah beyazlı oyuncu ilk yarıdaki oyunlarını tekrarlamak istemediklerini belirterek, "Son dönemde geçirdiğimiz periyottan bahsedemeyiz. İyi idmanlar yapıyoruz. Maçtan önce öz güvenli başlamamız gerektiğini konuştuk. Bazen böyle maçlar oynanabiliyor. İlk yarıdaki performansı tekrarlamamalıyız. Daha iyi bir futbolla oynamamız gerekiyor." diye konuştu.