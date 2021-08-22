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Artvin Şavşat’ta hortum ve fırtına etkili oldu

Artvin Şavşat’ta hortum ve fırtına etkili oldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanağın ardından etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü.