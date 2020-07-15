Artvin ve Rize'de ulaşılamayan vatandaş kalmadı

Artvin ve Rize'de ulaşılamayan vatandaş kalmadı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgelerdeki sel ve heyelanların ardından ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize ve Artvin'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Murat Kurum, şu an itibarıyla iki ilde de sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti.

"4 YAPI VE 20 İŞ YERİ ETKİLENDİ"

Bakan Kurum, bölgelerde devam eden hasar tespit çalışmalarına yönelik de açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda."