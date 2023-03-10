Artvin Yusufeli'nde tahliye edilen binalarda yıkımlar sürüyor Baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yıkımlar devam ediyor. İlçenin yıkımlar öncesi ve sonraki hali havadan görüntülendi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Baraj kapaklarının kapanmasıyla su seviyesi 78 metreyi buldu, depolanan su miktarı ise 83 milyon metreküpe ulaştı.

Baraja yakın köyle sular altına kalıyor

Su seviyesi her gün yükselmesiyle karayolları başta olmak üzere baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor.

Boşaltılan konutlar yıkılıyor

Yeni yerleşim yerine taşınma işlemi neredeyse tamamlanırken, boşaltılan konutlar ve kamu kurumlarına ait binalar hurdaları için yıkılıyor.

İş makinesi eşliğinde gerçekleştirilen yıkımlar, su seviyesinin ilçe merkezine ulaşmadan tamamlanması planlanıyor.

2013'te temeli atılan Yusufeli Barajı çalışmaları 9 yıl sürdü. 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı öncesi ve sonrası havadan görüntülendi.