Artvin’de 30 gün sonra yeni vakalar tespit edildi

Yaklaşık 1 aydır vaka görülmeyen kentte, 4 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, 23 kişi karantinaya alındı.

Koronavirüsle mücadelede başarılı iller arasında gösterilen ve 30 gündür vakanın görülmediği Artvin’de, yeniden vaka görüldü...

Borçka ilçesinde virüs belirtileri gösteren bir vatandaş, hastaneye başvurdu. Yapılan test sonuçlarının pozitif çıkmasını ardından, kişinin ailesine yapılan testlerde 3 kişide daha virüs tespit edildi.

4 vatandaş, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, temasta bulunduğu kişiler ise filasyon taramasıyla belirlenmeye çalışılıyor.

CENAZE GETİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vakalarla ilgili yapılan ilk araştırma neticesinde Bursa’dan Borçka’ya cenaze getiren 3 kişinin virüsü yakınlarına bulaştırdığı şüphesi üzerinde durulurken, yapılan test sonuçları şüpheleri doğruladı ve vakaların Bursa'dan geldiği tespit edildi.





23 KİŞİ KARANTİNADA

Cenaze merasimi ve sonrasında oluşan sosyal ortamlar nedeniyle kalabalık bir temas listesinin olduğu belirlenirken, ilk planda ilde 23 kişi karantina altına alındı.

Öte yandan, başta il dışından gelenler olmak üzere tüm vatandaşların, virüs taşıyıcısıymış gibi hareket etmeleri istendi.

Sosyal mesafe kuralına uyulması, maskesiz sokağa çıkılmaması ve el hijyenine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.



