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    Artvin'de asma köprünün halatı koptu

    Artvin'in Arhavi ilçesinde 50 metre uzunluğundaki ahşap asma köpründen aracıyla geçmek isteyen sürücü, halatların kopması sonucu yaralandı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 17:40
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 17:43
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    Artvin'de asma köprünün halatı koptu

    Artvin’in Arhavi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ni Yemişli Mahallesi'ne bağlayan 50 metre uzunluğundaki tarihi ahşap köprü, bölge halkı tarafından uzun yıllardır hem araç hem de yaya olarak ulaşımı sağlıyor.

    İsmi belirlenemeyen bir sürücü, otomobiliyle köprüden geçtiği sırada köprünün halatlarını kopması sonucu büyük korku yaşadı.

    ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARTILDI

    Çarpmanın etkisiyle sürücü hafif bir şekilde yaralanırken, araç ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Artvin de asma köprünün halatı koptu #1

    Artvin de asma köprünün halatı koptu #2

    Artvin de asma köprünün halatı koptu #3

    Artvin de asma köprünün halatı koptu #4

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