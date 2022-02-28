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    Artvin’de cenaze kızakla mezarlığa taşındı

    Mahalle arası yolları kardan kapalı olan köydeki cenaze, tahta kızakla mezarlığa taşındı. Cenazenin yaklaşık 2 kilometre boyunca taşındığı belirtildi.
    • AA
    • 28.02.2022 - 16:16
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    Artvin’de cenaze kızakla mezarlığa taşındı

    Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Maden köyü muhtarı Musa Çimen'in babası Ali Vehbi Çimen (90) yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat etti.

    Çimen'in cenazesi, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle aralarında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulması nedeniyle araçla taşınamadı.

    2 KİLOMETRE BOYUNCA KIZAKTA TAŞINDI

    Bunun üzerine kızağa konulan cenaze, köy sakinlerince sırasıyla çekilerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mezarlığına götürüldü.

    Çimen'in cenazesi burada toprağa verildi.

    Artvin’de cenaze kızakla mezarlığa taşındı #1

    İŞ MAKİNELERİ GİREMİYOR

    Köy muhtarı Musa Çimen, çok dar ve dik olan köy içindeki yollara iş makinelerinin giremediğini, bu nedenle kardan kapalı yolların açılamadığını söyledi.

    Babasını toprağa vermenin acısını yaşadığını dile getiren Çimen, “Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmayan ve kızakla 2 kilometrelik yol boyunca cenazemizi taşıyan köy halkına, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederim.” dedi.

    Artvin’de cenaze kızakla mezarlığa taşındı #2

    Artvin’de cenaze kızakla mezarlığa taşındı #3

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