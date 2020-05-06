Artvin'de çiftçiler korona önlemlerini alarak tarlaya indi

Maske ve eldiven takarak tarlalarına inen çiftçiler, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ot biçiyor, tarladaki ürünlerini suluyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle beraber tarımda üretim devam ediyor.

Maske ve eldiven takarak tarlalarına inen çiftçiler, sosyal mesafe kurallarını da dikkate alıyor.

Tarlalarına giden üreticiler ot biçiyor, çapa yapıyor.

Ürünlerini sulayan çiftçiler; bahçelerine diktikleri domates, biber, salatalık ve patlıcan gibi ürünlerin bakımını da yapıyor.

"HIZ KESMEDEN ÜRETİME DEVAM EDİYORUZ"

Koronavirüs salgını nedeniyle tarım faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlamanın olmadığını belirten Yusufeli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Çukadar, çiftçilerin rahatça üretim yaptığını belirtti.

Çukadar, "Bizler de sürekli sahadayız, hem denetim hem de bilgilendirme yapıyoruz. Üretim noktasında herhangi bir sıkıntı yok, hız kesmeden üretime devam ediyoruz." dedi.

Salatalık, domates, biber ve patlıcan fidesi yetiştiren Şaban Keçeci, işlerinin zor ve meşakkatli olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılığın ülke için önemli olduğunu vurguladı.

"MEMLEKET İÇİN ÜRETİM YAPIYORUZ"

Tarlada çalışan ve üretimin önemine dikkat çeken Merkez Hasan Ağa Mahalle Muhtarı Yüksel Yıldırım ise, "Üretim olmazsa 82 milyon aç kalır. O nedenle hem kendimiz hem memleket için üretim yapmaya mecburuz. Mahsullerimizi ektik, sulama ve çapa işlerini yapıyoruz." dedi.

"VATANIMIZA HİZMET İÇİN TARLADAYIZ"

Tarlada çapa yapan Güler Özdemir de çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Biz çalışıyoruz ki hem Türkiye hem de biz doyalım. Vatanımıza hizmet için tarladayız." dedi.