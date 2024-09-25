Artvin'de çobanlıkta 'drone' yöntemi Sosyal medyada içerikler üreten çobanın, drone ile ineklerini ahıra getirdiği anlar kısa sürede hızla yayılarak beğeni topladı.

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İHA

Şavşat ilçesi Meydancık köyünde hayvancılık yapan 24 yaşındaki Onur Ekin, mesleğinin yanı sıra sosyal medya hesabı için içerikler de üretiyor.

Bu kapsamda, Ekin'in son yaptığı paylaşımda drone'a çobanlık yaptırdığı anlar yer aldı.

DRONE İLE YÖNLENDİRİYOR

Ekin, sabahın erken saatlerinde merada otlamaları için bıraktığı ineklerin, gün batımından önce geri dönmeyince, drone ile ineklerinin yerini tespit ediyor.

Onca yolu dolaşmak yerine bu yöntemi kullanan Ekin, onları bir araya topladıktan sonra drone aracılığıyla peşine takarak ahıra getiriyor.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İnekler drone'un sesinden ve kendisinden ürkerek kısa sürede ahıra dönüyor.

İçerik üreticisi Ekin'in bu anları sosyal medya hesabından paylaşması sonrası söz konusu görüntüler, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılarak beğeni topladı.

"DRONE'LA YUKARDAN İNEKLERİ DAHA KOLAY BULABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Söz konusu görüntülere ilişkin konuşan Onur Ekin, drone'un sadece kendi hayvanlarını değil, komşularının kaybolan ineklerini bulmaya da yardımcı olduğunu belirtti.

Ekin, devamında şöyle konuştu:

Meydancık köyünde yaşıyorum. Köyde hayvancılık yapıyoruz. Sosyal medyada drone'la birçok içerik üretiyorum. Bunu da hayvanlarda kullanmak istedim.



Otluğa çıktıkları zaman merada ağaçların, çalılıkların arasında onları bulması çok zor oluyor. Araziyi tamamıyla gezmemiz gerekiyor ki inekleri bulabilelim. Ben de bunu drone'la denemeyi planladım. Drone'la yukardan inekleri daha kolay bulabileceğimi düşündüm öyle de oldu.

"KOMŞUMUZUN İNEĞİNİ DE BU VESİLEYLE BULDUK"

Drone'la inekleri buldum. İneklerde drone'dan korktuklarını için ahıra kadar drone'la peşlerinden kovaladım.



O sırada komşunuzun ineği kaybolmuştu onu da bu vesileyle bulmuş olduk. Ekrandan ineğin hangisi olduğunu göstererek bulduk. Böylece pratik şeklide arazide gezmek yerine köyde drone uçurarak inekleri daha kolay getirebiliyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)