Artvin'de evi yananlar enkazdan eşyalarını arıyor

Yusufeli'nde yanan 35 evde oturan bölge halkı, enkazdan geriye kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde 35 ev yandı. Ev sahipleri enkazdan geriye kalanları aramaya başladı.

7 Temmuz'da bir evin çatısından çıkan yangının ardından çevredeki bütün evler alev aldı. Evlerini boşaltanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 35 evin yanarak kullanılamaz hale geldiği bölgede evi yananlar, evlerinin enkazlarından eşyalarını çıkarmaya çalıştı.

"30'A YAKIN ALTINIM VARDI"

Yanan evinde altınlarını arayan Havva Korkmaz, “Zararımız gözler önünde, evde 30’a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum. Birkaç tanesi kaldı, onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumda.” dedi.

TABLETİNE ÜZÜLDÜ

Evlerinin yandığını belirten 10 yaşındaki Mehmet Korkmaz da tabletinin yanmasına çok üzüldüğünü söyledi.

5 BİNLİK TOSUN PARASI YANDI

Yangın nedeniyle hiçbir şeylerinin kalmadığını anlatan İbrahim Kara ise “Evim ve ahırım kül oldu. Şimdi de tarlayı sulayacağım ama kazma, kürek yok. Yanan evde kazma ve kürek arıyorum. Hayvanlarımızı da komşumuzun ahırına götürdük. Bizler mağdur durumdayız. Ayrıca evimde biraz param vardı. 4 gün önce 5 bin liraya sattığım tosunun parası da yandı. En kısa sürede yardım bekliyoruz.” dedi.

TAVUKLARINA ÜZÜLDÜ

Evinin ve ahırının kül olduğunu anlatan Mihriban Kuru, “Yangında 3 tavuğum ve 3 arı kovanım yandı, en çok onlara üzülüyorum. Kalacak yerimiz yok” dedi.

2 katlı evinin, 2 ambarının ve ahırının yandığını belirten Fatma Parça da “Her şeyimiz kül oldu. Yetkililerden sadece evimizi yapmalarını istiyoruz. Kalacak yerimiz yok.” diye konuştu.

"ARTVİN MİLLETVEKİLİ BALTA: YARALARI SARACAĞIZ"

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çakaloğlu Dokumacılar köyüne gelerek, bölge halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. AK Parti'li Balta, “Büyük bir afet yaşadık ama en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ancak 35 ev yanmış durumda. Cami dışında yanmayan bir yapı kalmadı. Vatandaşlarımızın evleri ve eşyalar kül oldu. Onların yaralarını sarmak ve yeniden bir düzen kurmak için gereken yapılacak. Bölgemizde bu tür yangınları sürekli yaşıyoruz. Bunun nedenleri üzerinde duruyoruz. Buradaki elektrik tesisatları eski ve şimdiki elektrik gücüne uygun değil. O nedenle pek çok yangının bu nedenden kaynaklandığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.