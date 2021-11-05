Artvin’de geçtiğimiz yıl keşfedilen kilisenin içine girildi

Karçhal Dağı eteklerinde sarp kayalıkta bulunan, 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen ve Artvin'in Sümela’sı olmaya aday kilisenin içini, doğa tutkunları fotoğrafladı.

Artvin’in 3 bin 428 rakımlı Karçhal Dağı'nın eteklerinde sarp kayalıkta bulunan ve 1100 yıl önce yapıldığı tahmin edilen asırlık kilise, bölge halkının yoğun çabası sonucunda doğa tutkunları ve fotoğrafçılar aracılığıyla görüntülendi.

Geçtiğimiz yıl drone yardımıyla keşfedilen kilisenin içine ilk kez girildi.

ARTVİN’İN SÜMELA’SI

Artvin'in Sümela’sı olmaya aday kilisenin içinde kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yeraltı mağaraları tespit edildi.

Tarih kitaplarında 'Nukha Sakdari' adı verilen, bölge halkı tarafından ise 'Kilayet Manastırı' ya da 'Bakireler Kilisesi' olarak bilinen yapıya zorlu patika yollardan ulaşım sağlanıyor.

Restore edilerek, inanç turizmine kazandırılması istenen ve kitabesi bulunmayan yapının, bölgede önemli dini faaliyetlerde bulunan rahip Grigor Kanzda tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.

“KÜÇÜK ŞAPEL, GÖZETLEME KULELERİ VAR”

Amatör fotoğrafçı ve aynı zamanda turizm rehberliğini yapan Osman Demir ve ekibi, zorlu kayalıklardan kilisenin içine girmeyi başardı.

Kilisenin içini ilk kez görüntüleyen Demir, “Bu kilise Karadeniz'in ikinci Sümela'sı' olarak da biliniyor. Kilisenin bulunduğu alanda ayrıca küçük şapel, gözetleme kuleleri var. Biri tamamen yıkılmış, birinin ise beden duvarları hala ayakta. Kiliseyle bağlantılı olduğu, kemer köprü, soğuk hava depoları, mahzenler ve yer altı mağaralarının bulunuyor.” dedi.

FOTOĞRAFLAR TESLİM EDİLDİ

Osman Demir kilisenin içinde çekilmiş fotoğrafları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teslim ettiklerini ifade etti.