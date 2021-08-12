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    Artvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

    Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı.
    • AA
    • 12.08.2021 - 00:49
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 10:01
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    Artvin'de heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı

    Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Bıçakçılar köyüne kız istemeye giden 11 kişilik grup, dönüş yolunda heyelanın yolu kapatması sonucu Dolupınar mevkisinde mahsur kaldı.

    10 KİŞİ DE PİKNİK YOLUNDA MAHSUR KALDI

    Özgüven köyüne piknik yapmaya giden 10 kişilik grup da Virajlar mevkisinde aynı nedenle mahsur kaldı.

    Mahsur kalan vatandaşlar, cep telefonu ile durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi.

    2 SAATLİK UĞRAŞ SONUCU KURTARILDILAR

    Bölgeye sevk edilen Yusufeli Özel İdare ekipleri, iş makineleri yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

    Vatandaşlar, yolun açılmasının ardından araçları ile ilçe merkezine ulaştı.

    Artvin de heyelan nedeniyle mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı #1

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