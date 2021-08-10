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    Artvin’de heyelanın kapattığı tüneller, tekrar ulaşıma açıldı

    Dün etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelanda kapanan Yeniköy ve Karaya tünelleri, temizlik ve onarım çalışmalarının ardından vatandaşların kullanımına sunuldu.
    • DHA
    • 10.08.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:15
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    Artvin’de heyelanın kapattığı tüneller, tekrar ulaşıma açıldı

    Artvin Yusufeli'nde dün etkili olan yağmurun şiddeti, öğle saatlerinde arttı.

    Bazı bölgeler, sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Yeniköy ve Karaya tünellerinin bulunduğu bölgedeki bazı alanlarda heyelan meydana geldi.

    UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

    Tünellerin giriş kısımları ise toprakla kapandı. Artvin, Erzurum ve Yusufeli’ne de ulaşımın sağlandığı tünel, trafiğe kapanınca bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

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    TÜNELLER TEKRAR AÇILDI

    Tünellerin açılması için bölgede ekipler, iş makineleriyle çalışma yaptı. Gece saatlerinde kapanan tüneller, ulaşıma yeniden açıldı. Bazı araçlar toprak yığınları altında kalırken, ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

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    BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

    Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ise heyelan bölgesinde incelemelerde bulunup, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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    Artvin’de heyelanın kapattığı tüneller, tekrar ulaşıma açıldı #4

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