Artvin'de ipini koparan boğa paniğe neden oldu Kurban pazarında ipini koparan boğa pazarı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe neden olan boğa sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlandı.

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İHA

Yurdun dört bir yanında Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

Bayramda kesilecek olan kurbanlıklar da hazırlanıyor.

Her bayramda ortaya çıkan kaza haberleri ise bu yıl da gelmeye devam ediyor.

Hayvan pazarında boğa paniği

Artvin’in Hopa ilçesinde hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı.

Çevredekilerinin bütün müdahalesine rağmen yakalanamayan boğa, kısa süreli paniğe neden oldu.

Sahibi yakaladı

İnsanların ve araçların arasına dalan boğa, sahibinin yakalamasıyla yeniden pazar yerindeki yerine bağlandı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.