Artvin'de jandarma, yaşlı kadının yardımına koştu

Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünde rutin devriye faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, 76 yaşındaki Fatma Zehra Karahan'ın bahçesinden biçtiği otları sırtında taşıyarak evine götürdüğünü görünce, yardıma koştu.

Jandarma personeli ot dolu sepeti, yaşlı kadının evine kadar taşıdı.

Karahan, kendisini görüp yardım elini uzatan janadarma ekiplerine, yardımları için teşekkür etti.

Artvin'de jandarma, yaşlı kadının ot dolu sepetini taşıdı VİDEO

TRAFİK POLİSLERİ DE MEHMET AMCANIN YARDIMINA KOŞTU