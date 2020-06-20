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- Artvin'de jandarma, yaşlı kadının yardımına koştu
Artvin'de jandarma, yaşlı kadının yardımına koştu
Ot dolu sepeti sırtında taşıyan yaşlı kadını görünce yardım yardım eden jandarma personeli takdir topladı.
- AA
- 20.06.2020 - 14:51
Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünde rutin devriye faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, 76 yaşındaki Fatma Zehra Karahan'ın bahçesinden biçtiği otları sırtında taşıyarak evine götürdüğünü görünce, yardıma koştu.
Jandarma personeli ot dolu sepeti, yaşlı kadının evine kadar taşıdı.
JANDARMAYA TEŞEKKÜR ETTİ
Karahan, kendisini görüp yardım elini uzatan janadarma ekiplerine, yardımları için teşekkür etti.
Artvin'de jandarma, yaşlı kadının ot dolu sepetini taşıdı VİDEO
TRAFİK POLİSLERİ DE MEHMET AMCANIN YARDIMINA KOŞTU
Trafik polisleri de Hasanağa Mahallesi'nde el arabasıyla bahçesine yük taşırken zorlandığını fark ettikleri 65 yaşındaki Mehmet Demirci'ye yardım etti.
Bir trafik polisi, el arabasını Demirci'nin bahçesine kadar ulaştırdı.