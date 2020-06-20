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    Artvin'de jandarma, yaşlı kadının yardımına koştu

    Ot dolu sepeti sırtında taşıyan yaşlı kadını görünce yardım yardım eden jandarma personeli takdir topladı.
    • AA
    • 20.06.2020 - 14:51
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    Artvin'de jandarma, yaşlı kadının yardımına koştu

    Artvin'in Yusufeli ilçesi Altıparmak köyünde rutin devriye faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, 76 yaşındaki Fatma Zehra Karahan'ın bahçesinden biçtiği otları sırtında taşıyarak evine götürdüğünü görünce, yardıma koştu.

    Jandarma personeli ot dolu sepeti, yaşlı kadının evine kadar taşıdı.

    JANDARMAYA TEŞEKKÜR ETTİ

    Karahan, kendisini görüp yardım elini uzatan janadarma ekiplerine, yardımları için teşekkür etti.

    Artvin'de jandarma, yaşlı kadının ot dolu sepetini taşıdı VİDEO

    TRAFİK POLİSLERİ DE  MEHMET AMCANIN YARDIMINA KOŞTU

    Trafik polisleri de Hasanağa Mahallesi'nde el arabasıyla bahçesine yük taşırken zorlandığını fark ettikleri 65 yaşındaki Mehmet Demirci'ye yardım etti.

    Bir trafik polisi, el arabasını Demirci'nin bahçesine kadar ulaştırdı.


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