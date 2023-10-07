Artvin’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

İHA
Artvin'de Murgul ilçesinde Mağara yaylasında dönüş yolunda, Haspi Topaloğlu aileyle birlikte yayla dönüşü aracın kontrolden çıkmasıyla 50 metrelik mesafeden uçuruma yuvarlandı.
Araç hurdaya döndü
Taklalar atan araç hurdaya dönerken içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerinde Jandarma, AFAD ve HOPAK ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışma eşliğinde yaralılar araç içinden çıkartılarak sedye yardımıyla uçurumdan kurtarıldı.
Yaralılarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisine başlanırken durumlarını iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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