Makedonya'dan getirilen 270 Türk vatandaşı, konseri yurt camlarından izlerken, sosyal mesafe kuralına uyularak oynanan horona alkışlarla eşlik etti.

Makedonya'da bulunan 270 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Artvin'e getirilerek, Çoruh Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi.

Karantinada olan vatandaşlara moral vermek amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından mini konser düzenledi.

HORON OYNAYARAK EĞLENDİLER

İftar sonrası düzenlenen etkinlikte, yöresel oyun havaları ve hareketli parçalara camlardan eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Sosyal mesafeli kuralına uyarak oynanan horon ise büyük ilgi gördü.

Artvin’de karantinada olan vatandaşlara konser

VATANDAŞLAR PENCERELERDEN EŞLİK ETTİ

Gençlik merkezi görevlileri ellerine aldıkları dal parçasıyla, sosyal mesafe kuralına uyarak Artvin’e özgü Atabarı oyununu da oynadı.

Karantinada kalan vatandaşlarda horona alkışlar ve ellerine aldıkları Türk Bayrakları eşlik etti.